Виталий Козловский впервые стал отцом и показал фото с сыном

Украинский певец Виталий Козловский подтвердил слухи о пополнении его семьи.

Так, певец впервые стал папой. У звезды родился сын, которого назвали Оскаром.

"Недавно Украина получила "Оскар", и имя моего сына было на устах миллионов людей. Я придумал. Когда-то давно был в гостях в Италии у мамы, и там одна украинка назвала своего сыночка Оскар. Я человек, который поет, и воспринимает милозвучностью. Это имя означает "божественный", и мне это запало в душу, потому что я его раньше ассоциировал с наградой в Голливуде, а тут отметил, что это очень хорошее имя", - рассказал Виталий в интервью Рамине Эсхакзай .

Виталий Козловский с сыном

Также Виталий поделился трогательной историей, как он узнал о беременности жены:

"Сын – мое чудо сегодня. Над тем, чтобы стать родителями мы работали достаточно долго еще до войны. Но так Бог нам дал. Я узнал о том, что стану отцом на третьей неделе, когда я был на полигоне. Я пошел служить, у меня были военные учения и мне еще тогда моя девушка присылает тест на беременность и УЗИ и пишет: "Я тебя поздравляю, 5 неделя". Я положил телефон в карман и мое сердце выпрыгивало. А затем вечером я возвращаюсь к палатке и единственное, что отвечаю : "Ого". Не спал всю ночь. Я почему-то подумал, что это мой папа, потому что папа мне всегда говорил, что у меня должен быть сын", - растрогал певец.

Напомним, украинский певец Илья Парфенюк также впервые стал отцом и показал нежное фото с дочкой.

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