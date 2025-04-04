Виталий Козловский впервые за долгое время показал сына и как он подрос

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/yuliabakumenko

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Украинский певец и военнослужащий Виталий Козловский порадовал фанатов семейным контентом.

В своем фотоблоге исполнитель показал своего первенца Оскара, которому недавно исполнился один год. В кадре малыш в шапочке и куртке шагает по улицам Киева. За руку его держит звездный папа и мама Юлия Бакуменко. Семья полюбовалась столицей в весенний солнечный день.

Сын Виталия Козловского / © instagram.com/vkozlovsky_music

Кроме того, Виталий показал еще один кадр, где уже предстает с сыном наедине. На их фоне виднеются многоэтажки. В очередной раз Юлия отметила, что всей семьей они пошли на фотосессию. Супруги запланировали сделать тематические фото и видео с Оскаром в преддверии Пасхи.

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Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Отметим, недавно продюсер Игорь Кондратюк подверг сомнению службу в ВСУ бывшего подопечного Козловского. Пока сам артист не комментирует изменения в своей военной службе и редко выходит на связь с фанами.

Напомним, недавно актриса Дженнифер Лопес поделилась редким фото с небинарным ребенком. 17-летняя Эмма счастливо попозировали со звездной мамой на Бродвее.