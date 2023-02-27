Виталий Козловский вспомнил, как ему звонили пьяные родственники из РФ и рассказывали о "победе"

Украинский исполнитель Виталий Козловский рассказал о своих родственниках, которые живуть в России.

В частности, в начале полномасштабной войны сестра музыканта, которая находится в Москве, поддержала его. Впрочем, избегала темы войны. Дальше они продолжали только переписываться. После трагедии в Днепре родственники артиста шокировали его своим поступком, после которого он начал их презирать.

"Я не воспринимаю их вообще. Для меня это люди, у которых вместо голов свиные морды, они не умеют сопереживать, сочувствовать. Когда в Днепр прилетела ракета и попала в дом, я сидел дома в таком состоянии, что мне жить не хотелось. И здесь звонит "Лена Москва". Я бы не взял трубку в другой день. Мне было паскудно на душе, я подумал, что она звонит, чтобы поддержать и посочувствовать", — вспомнил Козловский в интервью проекту "Зірковий".

Виталий Козловский

Как оказалось, звонила Виталию не сестра, а ее муж, родом из Львовской области. Козловский начал рассказывать, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре, из-за чего погибли невинные люди. Тот, в свою очередь, начал затыкать ему рот.

"На связи был муж сестры с вопросами: "Как ты, что ты?" Я говорю: "Да как я. Сегодня проснулся от взрывов, а в Днепр прилетела ракета, которая уничтожила дом, в котором было много детей, женщин". А он такой: "Тихо, тихо, давай это не обсуждать, давай сохраним семейную связь". Я понимаю, что они там себе наклюкались (ред. – напились) и нашли силы позвонить. Лучше бы они этого не делали", — поделился артист.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

В конце разговора муж сестры просто шокировал Козловского. Он стал заявлять, что Россия победит.

"В конце он сказал: "Россия победит". Я просто в ступоре слушал то, что он говорит. Мне было как скребком по сердцу. Я не помню, как я закончил тот разговор: послал ли я их, или положил трубку. Меня тогда трясло. Я был в шоке", — возмутился Козловский.

Напомним, ранее Виталий Козловский вступился за танцора Влада Яму, который в начале войны уехал в США. Певец объяснил, почему не критикует хореографа.

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