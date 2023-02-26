Виталий Козловский встал на защиту Влада Ямы, которого захейтили из-за выезда в США во время войны

Украинский исполнитель Виталий Козловский рассказал, как относится к мужчинам, которые во время войны выехали за границу, а также вступился за танцора Влада Яму.

В частности, певец признался, что сначала он осуждал мужчин-артистов, которые в начале войны в Украине находились за границей и не вернулись. Впрочем, впоследствии он изменил свое мнение, ведь каждый реагирует на страх по-разному.

"Меня злило это в начале войны. Первые полгода войны меня это очень возмущало. Это для меня было непонятным моментом. Люди, которые на первый взгляд казались авторитетными, взяли и сбежали. Но я сегодня их не осуждаю и не имею права на это. Это неправильно, что когда-то даже в своей голове это делал. Каждый страх войны переживает по-своему", — прокомментировал Козловский в интервью "Зірковому".

Виталий Козловский

Исполнитель стал на защиту хореографа Влада Ямы. По словам Виталия, он не знает всех нюансов, но убежден, что были причины, по которым танцор в первые дни войны уехал в США.

"Влад Яма – он мужчина, у которого есть семья, ребенок. Здесь вопрос, как обеспечивать свою семью. Видимо, у него есть какие-то переживания. Он же кормилец в семье. Я не знаю всех нюансов", — подчеркнул артист.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Отметим, Влад Яма в начале полномасштабной войны с семьей переехал в США. За это хореографу не раз в соцсетях прилетал хейт. Впрочем, многие поддерживают Яму. В частности, недавно на его защиту стал актер Тарас Цымбалюк, который посоветовал лучше обратить внимание на то, сколько хореограф делает за границей для Украины.

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