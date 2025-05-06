Виталий Козловский выплатил долг Кондратюку и поставил точку в разборках: "Дело закрыто"

Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

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Украинский продюсер Игорь Кондратюк официально заявил о выплате бывшим подопечным, певцом Виталием Козловским ему долга.

На официальной странице в Facebook Игорь сообщил, что получил всю сумму, которую артист ему должен за каталог песен. Поэтому право собственности на музыкальные хиты перешли окончательно к Виталию.

"Судебные долги Виталием Козловским уплачены. Каталог песен перешел к нему в полном объеме", - заявил Кондратюк.

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Пост Игоря Кондратюка / © facebook.com/kondratjukigor

Напомним, по закону Виталий Козловский был вынужден уплатить бывшему продюсеру долг за нарушение авторского права. Сумма достигала около 2 млн. грн. Известно, что во время военной службы из зарплаты артиста автоматически взимался процент на погашение исполнительных производств. В свою очередь певец обращался к Кондратюку с просьбой приостановить списывать средства с его карты на время его службы. Однако продюсер решительно стоял на своем и аргументировал это законодательным процессом, который не остановить. Так, еще в августе прошлого года он утверждал, что Виталий должен ему 1 млн 300 тыс. грн.

Интересно, что в марте Игорь Кондратюк сделал еще одно неожиданное заявление, что Виталий Козловский якобы больше не служит на фронте. По словам продюсера, к такому выводу он пришел после того, как ему прекратили поступать задолженные исполнителем средства, которые обычно исчислялись из его зарплаты военнослужащего. Сам Виталий Козловский пока не комментирует ситуацию.