Виталий Козловский выпустил новый клип, в котором очаровал фанаток стильным образом

Артист поделился новой видеоработой на песню "Доктор".

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно ошеломил сменой имиджа, выпустил новый клип на песню "Доктор".

В ролике исполнитель поднимает острую социальную тему — абьюза, отношений, которые выглядят со стороны как идеальная картинка. Режиссером видео стал Тарас Голубков, ранее работавший над клипом "Мала, танцюй".

В новой видеоработе артист очаровал фанаток изменением образа. В клипе певец предстает блондином. Также Козловский отметил, что в ролике появился автор песни Сергей Тумановский.

"Мы привыкли, что авторы песен всегда остаются за кадром. Но на этот раз сломали стереотипы, и автор "Доктора" появляется в видеоклипе среди актеров массовых сцен. Символично, что за несколько дней до съемок он расписался со своей возлюбленной, но без громкого празднества. Поэтому праздник у молодоженов происходил уже на съемочной площадке, ведь в центре сюжета — свадьба", — рассказал артист.

Напомним, днями, еще одна украинская певица Тина Кароль представила зрелищный клип на песню "Красиво". В видео звезда соблазнительно танцует на туфлях-роликах.

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