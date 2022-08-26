Виталий Козловский выпустил танцевальный трек и видео к нему с красивым Киевом

О своей новой песне "Тихим дотиком" Виталий Козловский говорит, что это чувственная история людей, которые могут коснуться друг друга только мысленно. Ведь их разъединила война. Но настроение композиции светлое, с верой в победу, в то, что любимые люди живыми вернутся с войны, в то, что обнимутся те, кого война разбрасывала по миру.

Автором песни выступил Сергей Тумановский.

"У меня было много концертов на полигонах и в воинских частях. И я советовался с нашими героями – какую песню записать, чтобы именно им она была поддержкой: лирическую или веселую. Ответ был однозначен – что-то танцевальное, оптимистическое и о сегодняшнем времени. Надеюсь, в ближайшее время вместе с ними под эту песню станцуем", — сказал Козловский.

В настоящее время артист находится в США с серией благотворительных концертов. Все средства из них будут перечислены нашим бойцам. На первом из них уже удалось собрать большую сумму на закупку аппаратов для быстрого заживления ран.

28 августа артист выступит на благотворительном концерте в Чикаго.

Уже в начале сентября певец возвращается в Украину, чтобы продолжить поддерживать наших бойцов лично.

Читайте также: