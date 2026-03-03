Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Реклама

Украинский певец Виталий Козловский высказался о причинах своего увольнения из рядов ВСУ.

Исполнитель с 28 июня 2024 года не является военнослужащим. Артиста приказом командира уволили по семейным обстоятельствам. Об этом стало известно только осенью 2025 года. Сам Виталий Козловский воздерживался от комментариев на эту тему. На проекте "Ранок у великому місті" певец говорит, что обязательно расскажет все детали в большом интервью, но сделает это уже после завершения войны. Сейчас, по словам артиста, не время для этого.

"Наступит момент, и я об этом буду говорить. Я об этом расскажу в большом интервью. Но мне кажется, что сейчас еще не время об этом говорить открыто так. Расскажу, когда закончится война", - прокомментировал артист.

Реклама

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Что известно о службе Виталия Козловского в ВСУ

Виталия Козловского в июне 2023 года мобилизовали. Артист прошел военную подготовку, принял присягу, после чего отправился на службу. Сначала исполнитель был в составе Национальной гвардии Украины, а оттуда его перевели в Национальный президентский оркестр.

В мае 2024 года артиста перевели в 22 отдельную механизированную бригаду. Исполнитель был солдатом резерва. Однако уже в конце июня 2024-го артиста уволили со службы. Причина - необходимость осуществлять постоянный уход за женой из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Напомним, недавно Виталий Козловский перевел на украинский свой хит "Шекспир". Артист уже и успел его исполнить вживую.