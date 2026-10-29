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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Виталий Козловский забыл слова собственной песни прямо во время концерта: конфуз попал на видео

Хоть поначалу артист и растерялся, но смог выкрутиться из ситуации.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Виталий Козловский

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovskiy

Украинский певец Виталий Козловский забыл слова своей песни прямо во время выступления на сцене.

На днях артист отыграл концерт. Однако его выступление не прошло без конфузов. Прямо во время выступления на сцене Виталий Козловский забыл слова. Случилось это, когда певец исполнял песню «Мала, танцюй». Перед припевом Виталий Козловский внезапно умолк, потом попытался что-то напеть, но честно признался зрителям, что забыл слова.

К счастью, поклонники не оставили Виталия Козловского в беде. Артиста поддержали аплодисментами, а некоторые напевали строки, о которых он забыл.

«Забыл слова песни», — коротко поделился знаменитость.

В комментариях Виталия Козловского тоже поддержали. Некоторые пользователи отметили, что вообще охотно бы просто смотрели. Таким образом, фанаты сделали комплимент физической форме исполнителя, а также невероятным танцовщицам, которые в тот момент выступали с ним.

  • Виталий! Люди пришли смотреть, а не слушать. Все ок!

  • Все мы немного Виталики!

  • Это когда за 35 — что-то хотел, но забыл что.

Напомним, недавно Виталий Козловский рассекретил, как подготовился к сложной зиме. Также артист рассказал, какие запасы сделал.

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