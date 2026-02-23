Виталий Козловский заинтриговал рождением у него дочери: "Будет двое детей"

Виталий Козловский

Реклама

Украинский певец Виталий Козловский заинтриговал рождением у него дочери.

Артист вместе с женой, пиарщицей Юлией Бакуменко, воспитывает сына Оскара. Однако исполнитель на проекте "Наодинці з Гламуром" не скрывает, что хочет стать отцом во второй раз. В частности, артист мечтает о рождении у него дочери. Более того, у Виталия Козловского и его жена уже и есть соответствующие планы. Однако, супруги пока не торопятся с рождением второго ребенка, поскольку сейчас очень много работы.

"За дочкой чуть позже. Сейчас очень много работы. Хочется семье больше времени уделить. Тем временем будет двое детей", - говорит артист Анне Севастьяновой.

Реклама

Виталий Козловский с женой и сыном / © instagram.com/yuliabakumenko

Кстати, вскоре, а именно 25 февраля, сын Виталия Козловского будет праздновать день рождения. Мальчику исполнится уже два годика. Певец признается, что не будет устраивать грандиозного празднования. Вместо этого исполнитель разделит этот день вместе с семьей и близкими друзьями.

"Ничего не будет грандиозного. Все будет очень спокойно и с самыми близкими людьми: крестными родителями, бабушками. Будет очень много подарков, потому что некоторые люди не присутствуют в стране, но уже присылают подарки сынишке. Два года - это классно. Он уже поет песни своего папы, уже очень хорошо общается", - рассекретил артист.

Отметим, этими подробностями певец поделился на допремьерном показе фильма "Мавка. Справжній міф". Проект "Наодинці з Гламуром" побывал на мероприятии и готовит выпуск с эксклюзивными признаниями от звезд.

Напомним, недавно легкоатлетка Марина Бех-Романчук родила дочь. Спортсменка уже рассекретила имя девочки и показала ее первые фото.