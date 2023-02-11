Виталий Козловский запремьерил эффектный клип и спел о любви, которая сильнее войны

Украинский исполнитель Виталий Козловский представил новую песню "О нас" и клип к ней.

В лирическом треке артист спел о светлом и сильном чувстве — любви, способной преодолеть любые препятствия.

"Недавно увидел выражение: "Любовь сильнее войны". Я знаю, что мы непобедимы, потому что мы, несмотря на все эмоции, умеем любить! И именно Любовь приведет нас к победе", — написал накануне премьеры Козловский.

Премьера песни состоялась на YouTubе-канале Козловского. Эффектный клип с сюрреалистическими образами был снят на Киевском водохранилище. А некоторые кадры вообще были воспроизведены прямо посреди водоема, покрытого льдом.

"В темные времена захотелось спеть о светлом... о новых душевных перспективах... о любви. Ведь именно она не дает опустить руки и мотивирует ежедневно, и ценность этого чувства сегодня мы понимаем как никогда. Ход нашей жизни изменился, точку невозврата пройдено, новая история уже пишется здесь и сейчас", — представил песню певец.

Как поделился Козловский, эту композицию для него написали молодые супруги авторов. Для них эта песня стала особенной, ведь именно при ее написании они узнали, что у них вскоре появится малыш.

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