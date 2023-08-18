Виталий Козловский засветил, где именно воюет на передовой

Певец Виталий Козловский, сейчас защищающий нашу страну на передовой, засветил место, где воюет.

В сторис своей страницы в Instagram артист-защитник поделился коротким видео, где идет по Краматорскому железнодорожному вокзалу. Это значит, что Козловский служит на Донбассе.

"Это Краматорский железнодорожный вокзал. Мурашки по коже… В прошлом году здесь случилось много горя", – подписал видео Козловский.

Виталий Козловский раскрыл свое местонахождение на фронте

Как известно, 8 апреля 2022 года по вокзалу в Краматорске россияне ударили управляемой ракетой "Точка У". Как впоследствии установила Служба безопасности Украины, она была выпущена с территории Донецкой области, которая с 2014 года временно находится под контролем России. На вокзале находилось очень много людей, ожидавших эвакуационных поездов. В результате ракетного удара рф по железнодорожному вокзалу погиб 61 человек, среди них – немало детей.

Напомним, что Виталий Козловский в настоящее время служит в Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж". На днях защитник испугал фанов, что находился в смертельной опасности, и поблагодарил Бога, что остался жив.

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