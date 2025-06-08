Виталий Козловский заявил о серьезной травме на концерте и показал последствия: "Почти инвалид"

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

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Украинский певец Виталий Козловский получил серьезную травму колена.

В своем фотоблоге исполнитель поделился досадной новостью. Виталий отметил, что недавно на одном из музыкальных фестивалей сильно вывихнул колено. Это случилось прямо во время выступления. После этого он вынужден носить специальный бандаж для коленного сустава. По словам певца, это позволит обезопасить его от еще большей травматизации конечности.

Тем не менее, Козловский не отчаивается и признается, что даже с травмой готов радовать поклонников своими хитами. Поэтому не отменял запланированных выступлений и работает в обычном режиме, следуя медицинским рекомендациям.

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Виталий Козловский показал травмированное колено / © instagram.com/vkozlovsky_music

"Главным моим атрибутом на всех концертах и по жизни есть вот такая вещь. На фестивале у меня был вывих коленной чашечки - теперь я почти инвалид. Выхожу на сцену и каждый раз, как в последний раз. Потому что колено может надломиться в следующий раз еще больше. Но что не сделаешь ради людей и творчества, чтобы дать сегодня положительную эмоцию. А с другой стороны я очень люблю свою работу", - отметил артист.

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