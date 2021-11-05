Виталий Малахов умер: дочь режиссера вспомнила, как они ждали скорую пять часов

Легендарный режиссер Виталий Малахов скончался 4 ноября.

Дочь легендарного украинского режиссера, худруководителя Театра на Подоле Виталия Малахова Даша Малахова поделилась подробностями его болезни.

Актриса рассказала, что ее отец был госпитализирован в больницу во вторник, 26 октября. Но семье пришлось ждать приезда скорой пять часов.

"Во вторник утром папу забрала скорая (время ожидания в Киеве пять часов) и начался ад. В течение двух дней мы были между небом и землей. Никогда в жизни мне не было так страшно и плохо. Сейчас диагноз установлен — о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", — рассказала Малахова.

Виталий Малахов с дочерью Дашей / facebook.com/malakhov.vitaly

Ее отца забрали в "Феофанию", там Виталий Ефимович находился в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Даша просила неравнодушных стать донорами крови и отозвалось немало людей.

"Сейчас закрыта потребность в крови, мы приобрели все, что нужно для искусственной почки, каждый день целая аптека заливается в Малахова", — рассказывала Даша.

Но у Виталия Ефимовича начался сепсис. Режиссеру должны были имплантировать искусственную почку. 4 ноября знаменитость ушел из жизни.

Виталий Малахов – украинский театральный режиссер, художественный руководитель-директор Киевского драматического театра на Подоле. В 2008 году стал народным артистом Украины.

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