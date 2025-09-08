Виталия Козловского заподозрили в "звездной болезни": его знакомый раскрыл правду

Виталий Козловский

Реклама

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич прокомментировал слухи вокруг певца Виталия Козловского и предположение, что артист мог "заболеть звездностью".

В шоу "Тур зірками" он остановился на теме слухов о "звездности" Козловского. Подозрения возникли на фоне поста ведущего, в котором он осуждает действия человека, с которым у его жены Юлы недавно произошел конфликт. Поклонники сразу же заподозрили исполнителя, однако все оказалось гораздо проще.

Такие упреки появлялись еще раньше, в том числе и от продюсера Игоря Кондратюка, с которым у звезды были разные спорные ситуации. Анатолий заявил, что, несмотря на то, что певец ведет себя как звезда, прежде всего — это его друг и сам Виталий наслаждается тем, чем занимается.

Реклама

"Возможно, сейчас он ведет себя как звезда больше. Но это его время, пусть кайфует от этого. Для нас он все равно Виталик. Он наш Виталик, мы с ним разберемся, если что", — добавил Анатолич.

Виталий Козловский и Анатолий Анатолич

Напомним, недавно Виталий Козловский поделился фотографиями подросшего сына Оскара. Певец удивил фанатов тем, как изменился мальчик за год.