ТСН в социальных сетях

Виталию Белоножко установили памятник: как выглядит могила певца

Вдова музыканта почтила память покойного мужа и устроила церемонию открытия его памятника.

Виталий Белоножко

Виталий Белоножко

Народному артисту Украины Виталию Белоножко установили памятник.

Певец похоронен на Байковом кладбище в Киеве. А это же вдова музыканта - артистка Светлана Белоножко - почтила память покойного мужа. Она устроила церемонию открытия его памятника, о чем сообщает издание "Гордон".

Могила Виталия Белоножко / © gordonua.com

Могила Виталия Белоножко / © gordonua.com

Мемориал Виталия Белоножко теперь выглядит символически. На памятнике изображен портрет артиста. С одной стороны размещено белое сердце, где указано, что при жизни он был народным артистом Украины, а с другой - крыло. Также на памятнике изображены скрипичный ключ и ноты.

Могила Виталия Белоножко / © gordonua.com

Могила Виталия Белоножко / © gordonua.com

На церемонии открытия мемориала Виталия Билоножко собрались его родные, близкие, друзья и коллеги. Среди присутствующих были артисты Павел Зибров, Алла Кудлай, Татьяна Пискарева, композитор Александр Злотник, актеры Ольга Сумская, Виталий Борисюк и многие другие.

Могила Виталия Белоножко / © gordonua.com

Могила Виталия Белоножко / © gordonua.com

Отметим, Виталий Белоножко умер 9 января 2024 года в возрасте 70 лет. Причина смерти - остановка сердца. Прощание с артистом состоялось 12 января в Национальной филармонии Украины, после чего его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

