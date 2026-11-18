Виточка из «Холостяка» выходит замуж

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Участница романтического реалити «Холостяк», где главным героем был актер Тарас Цымбалюк, Виточка Зварыч выходит замуж.

Радостную новость этнолог рассекретила в Instagram 18 ноября. Виточка объявила, что теперь обручена. Возлюбленный-военный сделал ей предложение. Случилось это на природе среди осенних деревьев и на фоне реки. Виточка была одета в длинную юбку, рубашку и пальто. Образ она стилизовала украинским нарядом, а волосы заплела в колоски. Тем временем возлюбленный участницы «Холостяка» был в военной форме.

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Виточка из «Холостяка» выходит замуж

Избранник сделал предложение Виточке с кольцом, которое было белого цвета и украшено голубыми драгоценными камнями. Конечно, этнолог сказала возлюбленному «да». Теперь они официально обручены и готовятся к свадьбе.

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«Стала невестой, такие вот новости», — без лишних слов подписала фотографии этнолог.

Виточка из «Холостяка» выходит замуж

Отметим, Виточка стала известной, когда приняла участие в «Холостяке-14». Правда, Тарас Цымбалюк отправил ее домой еще на первой вечеринке. Однако она запомнилась зрителям.

После вылета из «Холостяка-14» Виточке приписывали роман с ветераном Александром Тереном. Однако оказалось, что сердце этнолога занято другим мужчиной, о романе с которым она рассказала в октябре этого года. Виточка не признается, с кем встречается, и не показывает лицо избранника, но уверяет, что у них здоровые и спокойные отношения.

Напомним, недавно певица SKYLERR вышла замуж. Артистка уже показала фото со свадьбы с адвокатом Евгением Прониным.

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