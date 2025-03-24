Витольд Фокин умер: внучка показала могилу экс-министра и растрогала его последними словами

Украинская певица Маша Фокина показала, как выглядит могила ее дедушки, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина.

В своем фотоблоге исполнительница поделилась своей болью с поклонниками. Она призналась, что ей очень тяжело смириться с потерей 92-летнего дедушки. Маша вспомнила, как в последний раз общалась с родным человеком. По словам внуки, перед смертью Витольд Павлович в отчаянии говорил ей, что не хочет прощаться.

"Только сейчас я поняла твои последние слова мне: "Машенька, я не хочу тебя оставлять сейчас...". Я думала, ты говорил о войне... Оказалось, ты не хотел меня оставлять с этой болью, без тебя, дедушка. Светлая память, дорогой", — довела до слез певица.

Витольд Фокин умер / Фото: instagram.com/mashafokina

Исполнительница также показала фото с прощальной церемонии с Витольдом Фокиным. Кроме того, поделилась фото могилы политика. На изображении место захоронения полностью заняли цветы, которые приносили родственники и знакомые в последний путь Фокина.

Церемония прощания с Витольдом Фокиным / Фото: instagram.com/mashafokina

Могила Витольда Фокина / Фото: instagram.com/mashafokina

Витольд Фокин умер / Фото: instagram.com/mashafokina

"Моя любовь. Моя вселенная. Эпоха", — лаконично добавила Маша.

Напомним, недавно стало известно о смерти звезды "Гусарской баллады" Ларисы Голубкиной. Ее жизнь унесла неизлечимая болезнь.

Читайте также: