Витвицкая, Горбунов, Гордеев: чем занимаются ведущие, когда выключают свет

Россия регулярно наносит массивные ракетные удары по Украине и серьезно повреждает энергетическую инфраструктуру. Из-за вражеских обстрелов почти вся страна страдает от веерных отключений электроэнергии.

Людям приходится часами сидеть без света. Поэтому ведущие 1+1 Тимур Мирошниченко, Саломия Витвицкая, Юрий Горбунов, Святослав Гринчук, Неля Шовкопляс, Егор Гордеев рассказали, чем занимаются дома, когда выключают электроэнергию.

Тимур Мирошниченко

Ведущий активно проводит время с семьей. Они организуют различные игры и развлечения. Кроме того, Тимур с семьей ездит к друзьям, у которых свет выключают по другому графику.

Кстати, Мирошниченко живет на 23 этаже. Потому ведущий со своей семьей стал спортивным.

Тимур Мирошниченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Во-первых, мы с женой стали очень спортивными, ведь живем на 23-м этаже с двумя малышами. Мия и вверх, и вниз идет сама, Марко частично на спине или руках у кого-то из родителей. Во-вторых, мы стали больше общаться с друзьями, которые не в нашей группе отключений света. Так ездим друг к другу в гости по графикам. В-третьих, малыши постоянно что-то придумывают: то вечер фокусов нам устраивают (выдают билеты, мы с Инной выходим из комнаты, они готовятся, потом приглашают на шоу). У нас дома то стендап, то вокальный вечер", — поделился ведущий.

Неля Шелкопляс

Ведущая, когда свет выключается, достает свечи и гирлянды на батарейках. Вместе с сыновьями Неля играет в настольные игры. Кроме того, семья ведущей может устроить вечер откровенных разговоров.

Неля Шовкопляс / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Когда выключается свет, мы достаем все свечи, что у нас есть, включаем гирлянды, достаем настолки и чаще всего сидим на кухне и играем в настольные игры. Мы достали даже те, о которых уже забыли, но которые в свое время были сыновьям интересны и сейчас снова эту традицию восстанавливаем. Играем в "Меморис", в "Лото", в "Уно", в "Монополию" – но для "Монополии" нужно больше людей, поэтому ее мы достаем, когда крупная компания. Или вместе лежим с малышами, о чем-то своем говорим, рассказываем друг другу какие-то истории, сказки. У нас получаются такие теплые душевные домашние вечера", — поделилась знаменитость.

Святослав Гринчук

Ведущий пытается подстроиться под графики отключения света. Он может что-то приготовить дома, почитать какую-нибудь книгу. Также Гринчук может пойти прогуляться туда, где есть свет.

Святослав Гринчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Пытаюсь подстроить все свои действия под графики, если нахожусь дома. Когда выключают свет, могу пойти на небольшую прогулку или в соседние магазины, где точно свет есть. Плита в квартире газовая, поэтому могу немного готовить в темноте, чтобы полезно потратить время. Как раз когда начали выключать свет — закончился первый сезон сериала "Дом драконов". Оказалось, что у нас есть дома книга, по которой он снят, поэтому иногда теперь в темноте подключаю светильник к павербанку и около него читаю. Особенно когда кроме света исчезает мобильный интернет и тогда читать больше нечего. В первые несколько дней отключений еще думал попробовать подстроиться под них так, чтобы каждый раз ложиться спать, когда становится темно, а потом просыпаться, когда свет включают, даже если посреди ночи, но этот план сразу провалился, то не мог заснуть вовремя., то просыпаться не было ни малейшего желания", — поделился ведущий.

Егор Гордеев

Ведущий, когда выключают свет, нашел себе занятие. Гордеев читает книги при свечах или настольной лампе, которая работает на батарейках.

Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Когда выключают свет, обычно читаю. Я так и не привык к электронным книгам – беру их только в путь, а дома нет – читаю бумажные. Есть в этом какая-то романтика. У меня есть два любимых книжных магазина – один в Киеве, второй – во Львове, я там регулярно закупаюсь. Часто бывает так, что еще не "выполнил план", то есть не прочитал те, что купил раньше, а уже иду покупать новые книги. А сейчас, когда дома блекают, зажигаю свечи, или включаю лампу, которая работает от батареек и читаю. Вот фактически сейчас дочитал Юрия Андруховича "Радио ночь". И перечитываю Германа Гессе "Игра в бисер". Считаю Гессе одним из самых крутых авторов за всю историю человечества", — отметил ведущий.

Соломия Витвицкая

Знаменитость может позвонить кому-то из знакомых, ведь мобильная связь остается. Также ведущая смотрит фильмы на телефоне.

Соломия Витвицкая / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Когда у меня дома выключают свет, общаюсь по телефону, потому что мобильная связь остается. Или ложусь спать, или смотрю фильмы на телефоне. Netflix и Premium YouTube позволяет закачивать файлы и когда нет нормальной связи. Еще планирую все же найти лампу на батарейках и тогда буду читать. А еще колонку купила, так что могу теперь музыку слушать", — поделилась Соломия.

Юрий Горбунов

Ведущий признался, что у них дома редко выключают свет. Впрочем, когда такое случается он может поиграть с сыновьями, послушать сказки или почитать книгу.

Юрий Горбунов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"С тех пор, как Даниил начал ходить, у нас дома любимая игра – это прятки. А в темноте они еще более прикольные выходят. Когда нет света, я читаю "Историю Украины" Ярослава Грицака. Дети слушают аудио-сказки, которые я несколько лет назад записал в одном детском проекте. У нас, даже если выключают свет, все равно остается мобильный Интернет, поэтому Иван с Данилой могут на айпаде смотреть мультики или играть в игры. Но в нашем городке есть генератор, поэтому проблемы со светом у нас бывают, но редко", – поделился ведущий.

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