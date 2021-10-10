Витвицкая ответила, сколько проиграла в казино Лас-Вегаса и закрутила ли роман с американцем

Витвицкая ответила, сколько проиграла в казино Лас-Вегаса и закрутила ли роман с американцем

Недавно звезда отдыхала в Америке.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая недавно вернулась из отпуска в США.

Там, звезда с подругами посетила много городов, в частности, Лас-Вегас. В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что не обошлось без похода в казино. Впрочем, выиграть ничего не удалось.

"Играли в казино, проиграли 50 долларов. Говорят, что новичкам везет, но мне не повезло, ну, возможно, повезет в любви", — поделилась ведущая.

Соломия Витвицкая в США / instagram.com/solomiyavitvitska

Также Соломия заинтриговала неоднозначным ответом на вопрос, нашла ли в Америке бойфренда.

"Такая интересная история, если в Америке у твоих друзей есть свободные друг или подруга, то они пытаются друг друга знакомить. Это так забавно, когда где-то в компании ты говоришь, что сейчас ни с кем не встречаешься, все: "О, у меня есть друг single, надо обязательно организовать свидание", — поделилась звезда.

Впрочем, на предположение ведущей Екатерины Осадчей, что знакомства с американскими женихами не увенчались успехом, Соломия игриво ответила: "Как знать".

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