Витвицкая ответила, сколько проиграла в казино Лас-Вегаса и закрутила ли роман с американцем

Недавно звезда отдыхала в Америке.
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая недавно вернулась из отпуска в США.
Там, звезда с подругами посетила много городов, в частности, Лас-Вегас. В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что не обошлось без похода в казино. Впрочем, выиграть ничего не удалось.
"Играли в казино, проиграли 50 долларов. Говорят, что новичкам везет, но мне не повезло, ну, возможно, повезет в любви", — поделилась ведущая.
Также Соломия заинтриговала неоднозначным ответом на вопрос, нашла ли в Америке бойфренда.
"Такая интересная история, если в Америке у твоих друзей есть свободные друг или подруга, то они пытаются друг друга знакомить. Это так забавно, когда где-то в компании ты говоришь, что сейчас ни с кем не встречаешься, все: "О, у меня есть друг single, надо обязательно организовать свидание", — поделилась звезда.
Впрочем, на предположение ведущей Екатерины Осадчей, что знакомства с американскими женихами не увенчались успехом, Соломия игриво ответила: "Как знать".
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