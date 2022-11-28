Витвицкая рассказала о брате-военном и об общении с экс-мужем, который служит в ВСУ

Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая рассказала о своем родном брате Северине, который сейчас служит на фронте.

В частности, знаменитость призналась, что пытается быть постоянной с ним на связи и помогает, как может. К примеру, недавно Соломия отправила брату и его побратимам термобелье и сухпайки.

Но, оказывается, не только родной брат Соломии военнослужащий. Жена Северина – Эмма – тоже служит.

Соломия Витвицкая с братом / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Он и его жена Эмма — военнослужащие. Стараемся постоянно быть на связи. Я всегда стараюсь чем-то помочь. Военных надо утеплять, так что недавно передавала от американского фонда Liberty Ukraine брату с собратьями термобелье, сухпайки. Люди из-за границы, несмотря то, что могли бы себе спокойно жить и ничем не переживать, все равно собирают средства, закупают какие-то очень важные, нужные вещи и передают нашим на передовую. Так что связь держим и помогаем чем только можем", — рассказала Витвицкая в интервью kp.ua.

Служит в рядах ВСУ и бывший муж Соломии – Влад Кочатков. Ведущая призналась, что тоже поддерживает связь с ним.

Влад Кочатков / Фото: instagram.com/vladkochatkov

"Да, мы держим связь. Постоянно общаемся. Все у него хорошо. Если ему что-то нужно, тоже пытаюсь помочь", — поделилась Витвицкая.

Впрочем, Соломия исключает, что они снова могут быть вместе. Ведущая отметила, что они развелись на дружеской ноте. По словам знаменитости, им лучше быть друзьями, чем супругами.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Нет, это не наша история. Мы лучше дружим, чем были супругами, поэтому у нас просто хорошие дружеские отношения", — отметила звезда.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая вместе с другими ведущими 1+1 рассказала, чем занимается, когда дома выключают свет. Знаменитость поделилась, как в офлайне смотрит фильмы и как освещает комнату.

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