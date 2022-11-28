Витвицкая рассказала о брате-военном и об общении с экс-мужем, который служит в ВСУ

Ведущая ответила, предполагает ли она такой вариант, что они с мужем снова будут вместе.
Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая рассказала о своем родном брате Северине, который сейчас служит на фронте.
В частности, знаменитость призналась, что пытается быть постоянной с ним на связи и помогает, как может. К примеру, недавно Соломия отправила брату и его побратимам термобелье и сухпайки.
Но, оказывается, не только родной брат Соломии военнослужащий. Жена Северина – Эмма – тоже служит.
"Он и его жена Эмма — военнослужащие. Стараемся постоянно быть на связи. Я всегда стараюсь чем-то помочь. Военных надо утеплять, так что недавно передавала от американского фонда Liberty Ukraine брату с собратьями термобелье, сухпайки. Люди из-за границы, несмотря то, что могли бы себе спокойно жить и ничем не переживать, все равно собирают средства, закупают какие-то очень важные, нужные вещи и передают нашим на передовую. Так что связь держим и помогаем чем только можем", — рассказала Витвицкая в интервью kp.ua.
Служит в рядах ВСУ и бывший муж Соломии – Влад Кочатков. Ведущая призналась, что тоже поддерживает связь с ним.
"Да, мы держим связь. Постоянно общаемся. Все у него хорошо. Если ему что-то нужно, тоже пытаюсь помочь", — поделилась Витвицкая.
Впрочем, Соломия исключает, что они снова могут быть вместе. Ведущая отметила, что они развелись на дружеской ноте. По словам знаменитости, им лучше быть друзьями, чем супругами.
"Нет, это не наша история. Мы лучше дружим, чем были супругами, поэтому у нас просто хорошие дружеские отношения", — отметила звезда.
Напомним, ранее Соломия Витвицкая вместе с другими ведущими 1+1 рассказала, чем занимается, когда дома выключают свет. Знаменитость поделилась, как в офлайне смотрит фильмы и как освещает комнату.
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