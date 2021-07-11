Витвицкая запостила новое фото с экс-мужем и рассказала об их отношениях после развода

Бывшие вместе отпраздновали день рождения общей подруги.

Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая поделилась новым снимком с бывшим мужем Владом Кочатковым.

Пара официально развелась в декабре в прошлом году. Несмотря на это, бывшие проводят вместе время в компании общих друзей. Так, в фотоблоге ведущая проекта "Вражаючі історії ТСН" опубликовала фотографию, где позировала с эксом и их подругой.

instagram.com/solomiyavitvitska

Знаменитость решила опередить вопрос фолловеров об отношениях с Владом и сразу ответила.

"Мы с Владом охотно видимся со всеми нашими общими друзьями, потому что и в дальше хорошо общаемся между собой. И выбирать, кого звать из нас на вечеринку, друзьям не приходится", — отметила Соломия.

В комментариях пользователи выразили восхищение по поводу мудрости бывших.

Вы молодцы, могу сказать только. Традиция у вас классная

Соломия, вы очень интересная и мудрая женщина

Это большое искусство сохранить хорошие отношения после, я вами горжусь

Напомним, ранее Соломия Витвицкая ответила, что натолкнуло ее рассказать о разводе с мужем. Также ведущая рассказала о своем отношении к Кузьме Скрябине и Опры Уинфри.

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