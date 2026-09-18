Витвицкая на 41-й неделе беременности похвасталась своим животиком и растрогала обращением к сыну

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская ведущая Соломия Витвицкая показала, как выглядит на 41-й неделе беременности, и рассказала, чем занимается накануне рождения первенца.

Знаменитость опубликовала в Instagram новые фотографии, сделанные под открытым небом. На них будущая мама продемонстрировала округлый животик и свой образ — синее платье и белый тренч.

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Пока малыш не спешит появляться на свет, Витвицкая использует последние дни беременности для себя. Она встречается с подругами, примеряет новые наряды и читает многочисленные сообщения от подписчиков, которые делятся собственным опытом беременности.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая призналась, что уж очень ждет встречи с сыном, и с юмором попросила его не затягивать с появлением.

«Я пока успеваю на кофе с подругой, надеть новое синее платье и белый тренч. В директе столько ваших историй, поддержки и советов, что уже чувствую себя участником большого клуба ожидания. Кто-то пишет, что родил раньше, кто-то, что тоже дождался 41 или даже дольше. А еще говорят, что мальчики любят задержаться у мамы. Малыш, мы уже готовы к знакомству. Но если ты там сейчас дописываешь мемуары, не отвлекаем», — написала Соломия.

Напомним, недавно певица Леди Гага стала мамой — ее дочь родила суррогатная мать. Стало известно символическое имя первенца звезды.

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