Витвицкая откровенно рассказала о конфликтах с Билык и Тополей: почему певицы обижались на нее

Соломия Витвицкая

Украинская ведущая Соломия Витвицкая откровенно рассказала о конфликтах с певицами Ириной Билык и Еленой Тополей и почему они обижались на нее.

В свое время знаменитость вела программу, где рассказывала о жизни знаменитостей, а позже еще и Telegram-канал. На проекте "Тур зірками" ведущая говорит, что на фоне этого возникали различные конфликтные ситуации. В частности, на Соломию Витвицкую обижалась Ирина Билык. Произошло это из-за квадрокоптера. Певица считала, что ведущая к этому причастна. Однако впоследствии они нашли общий язык.

"Были разные ситуации и моменты. Был такой, достаточно глубокий конфликт с Ириной Билык. Мы потом даже были на одной пресс-конференции, она сидела отдельно и даже не хотела со мной общаться. Насколько я помню, тогда кто-то запустил квадрокоптер, а она думала, что это мы, поэтому обижалась. Потом мы нашли общий язык и прекрасно общались", - вспоминает ведущая.

Ирина Билык

Также в свое время на Соломию Витвицкую обижалась Елена Тополя. Дело в том, что ведущая сообщила о беременности певицы. Однако сама же исполнительница новость скрывала. Для знаменитости это было странным, ведь Елена Тополя находилась на седьмом месяце беременности, поэтому животик был округлым. Кроме того, ведущая заприметила беременность исполнительницы во время публичного мероприятия, поэтому была убеждена, что и другие журналисты тоже обратят на это внимание.

"В "Октябрьском дворце", где были сотни журналистов, не увидели, что Елена Тополя беременна на седьмом месяце. Мне передавали, что Лена была очень обижена. Я думаю, что это просто гормоны. Она как-то так нежно относилась к своему состоянию, реально скрывала. А мне было странно, потому что это было очень заметно. Даже по ее словам со сцены было понятно, что она ждет ребенка", - вспоминает знаменитость.

Елена Тополя

