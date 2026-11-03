Витвицкая после родов показала мужа-военного с крошечным сыном и их прогулки втроем

Соломия Витвицкая с сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая поделилась новыми подробностями своего материнства. Звезда показала, как проходят первые недели жизни ее семьи после рождения сына Устима.

Малышу уже исполнился месяц. За это время у ведущей собралось немало особых моментов, которыми она решила поделиться с подписчиками в Instagram. На фото Соломия нежно обнимает сынишку, гуляет с ним и знакомит с близкими людьми.

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Не обошлось и без кадров с участием мужа знаменитости — военнослужащего Алексея Ситайла. В частности, Витвицкая показала, как возлюбленный отдыхает рядом с маленьким Устимом, а также семейную прогулку, во время которой родители проводят время вместе с сыном.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с мужем и сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Муж и сын Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведущая призналась, что первый месяц с малышом принес ей множество новых ощущений и открытий. Она постепенно привыкает к изменениям в повседневной жизни и пытается осмыслить все, что происходит.

«Мой октябрь. Первый наш месяц с Устимом. Столько всего хочется рассказать, но ничего не успеваю. Втягиваюсь в процессы и новые осознания — и это все настолько непохоже на все, что я пережила до этого. Впереди еще столько открытий», — написала звездная мама.

Соломия Витвицкая с сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

К слову, для 46-летней Соломии Витвицкой сын стал первенцем. В то же время у ее мужа Алексея уже есть опыт отцовства — от предыдущих отношений он воспитывает еще двоих детей. Ранее ведущая также рассказывала, задумывается ли о рождении еще одного ребенка.

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