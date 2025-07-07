Витвицкая рассказала о восстановлении "Охматдета" после удара РФ: какая ориентировочная дата окончания работ

Соломия Витвицкая, "Охматдет" / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Ведущая ТСН и журналистка Соломия Витвицкая впервые откровенно рассказала о процессе восстановления детской больницы НДСБ "Охматдет", пострадавшей во время ракетной атаки России 8 июля 2024 года.

В интервью Алине Доротюк журналистка рассказала, что строительные работы уже стартовали, а завершение нового корпуса запланировано на конец 2025 года: "Наша главная задача - чтобы новый корпус отстроили как можно быстрее, максимально прозрачно и качественно".

По словам Соломии, за восстановление отвечает фонд "Охматдит – здорове дитинство", в котором она является председателем Наблюдательного совета. Именно этот фонд уже перечислил первые 15 миллионов гривен компании, которая взялась за реконструкцию. Однако Витвицкая подчеркнула, что фонд не выбирал застройщика. И добавила, что подрядчик, который победил, ранее уже работал над этим корпусом, поэтому хорошо знает объект.

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Соломия Витвицкая в "Охматдете" / © пресс-служба канала "1+1"

"Документацию готовили Минздрав и больница. "Охматдет" объявлял тендер. Трехстороннее соглашение подписано между фондом, как плательщиком, между больницей и подрядчиком - мы платим и контролируем. К выбору застройщика никакого отношения мы не имеем. На платформе Prozorro был организован тендер закупки, этот застройщик предложил самую низкую цену. Он имеет опыт. Кстати, как раз достраивал этот корпус - это его детище фактически. Мы только платим деньги и контролируем процесс", — пояснила ведущая.

Несмотря на масштаб основной реконструкции, команда фонда не останавливается только на этом. Одновременно реализуются другие проекты: закуплено оборудование для детского бассейна, который был восстановлен до атаки, поддерживается обучение специалистов-реабилитологов, а также готовится реконструкция отделений для ментального здоровья.

"Мы обо всем отчитываемся - все на наших страницах в соцсетях, на сайте. Это конкретные факты. Сейчас на счетах фонда 400 миллионов, 15 миллионов уже переведено. Идут параллельные проекты, потому что донаты параллельно поступают до сих пор", - подытожила Соломия.

Реконструкция "Охматдета" / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно Соломия Витвицкая заявила о покупке квартиры и откуда брала средства на собственное имущество.

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