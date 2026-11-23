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Витвицкая сблизка показала лицо 1-месячного сына, а Тарабарова подготовила ей особый сюрприз
По случаю праздника супруги поделились трогательным семейным видео, а ведущая похвасталась памятным подарком для малыша.
46-летняя ведущая Соломия Витвицкая вместе с мужем Алексеем Ситайлом трогательно поздравили сына Устима с Днем сына и поделились особыми семейными моментами.
Для телеведущей этот праздник приобрел особое значение, ведь недавно она впервые стала мамой. С тех пор супруги открывают для себя совершенно новый этап жизни. Малыш уже успел стать главным героем их семейных видео. А его родители не скрывают, насколько сильно изменилась их повседневность после появления первенца. По случаю праздника они подготовили для сына особое обращение.
«Наш маленький мальчик, ты сделал наш мир совсем другим. И сколько бы ни прошло времени, мы будем помнить каждую твою крошечную черточку, каждое дыхание и каждое мгновение, когда ты был таким маленьким. С Днем сына, наш Устим!» – написали Соломия и Алексей.
Кроме нежного поздравления, Витвицкая показала подарок, который получила от подруги — певицы Светланы Тарабаровой. Артистка подготовила для молодой мамы особый памятный бокс, в котором собрала самые ценные вещи по истории появления малыша. Там нашлось место для двух тестов на беременность Соломии, снимка с УЗИ, семейной фотографии и слепков маленьких ручек. Такой подарок будет хранить воспоминания о первых и важнейших моментах материнства.
В комментариях подписчики также не сдерживали эмоций и обратили внимание на поразительное сходство Устима с папой – военнослужащим Алексеем Ситайлом.
Напомним, недавно Соломия Витвицкая окрестила сынишку в монастыре и показала фото по этому случаю.