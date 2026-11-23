Соломия Витвицкая с сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

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46-летняя ведущая Соломия Витвицкая вместе с мужем Алексеем Ситайлом трогательно поздравили сына Устима с Днем сына и поделились особыми семейными моментами.

Для телеведущей этот праздник приобрел особое значение, ведь недавно она впервые стала мамой. С тех пор супруги открывают для себя совершенно новый этап жизни. Малыш уже успел стать главным героем их семейных видео. А его родители не скрывают, насколько сильно изменилась их повседневность после появления первенца. По случаю праздника они подготовили для сына особое обращение.

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«Наш маленький мальчик, ты сделал наш мир совсем другим. И сколько бы ни прошло времени, мы будем помнить каждую твою крошечную черточку, каждое дыхание и каждое мгновение, когда ты был таким маленьким. С Днем сына, наш Устим!» – написали Соломия и Алексей.

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Соломия Витвицкая с мужем и сыном / © скриншот с видео

Соломия Витвицкая с мужем и сыном / © скриншот с видео

Соломия Витвицкая с мужем и сыном / © скриншот с видео

Сын Соломии Витвицкой / © скриншот с видео

Кроме нежного поздравления, Витвицкая показала подарок, который получила от подруги — певицы Светланы Тарабаровой. Артистка подготовила для молодой мамы особый памятный бокс, в котором собрала самые ценные вещи по истории появления малыша. Там нашлось место для двух тестов на беременность Соломии, снимка с УЗИ, семейной фотографии и слепков маленьких ручек. Такой подарок будет хранить воспоминания о первых и важнейших моментах материнства.

Подарок Соломии Витвицкой от Светланы Тарабаровой / © скриншот с видео

Сын Соломии Витвицкой / © скриншот с видео

Сын Соломии Витвицкой / © скриншот с видео

Сын Соломии Витвицкой / © скриншот с видео

Сын Соломии Витвицкой / © скриншот с видео

В комментариях подписчики также не сдерживали эмоций и обратили внимание на поразительное сходство Устима с папой – военнослужащим Алексеем Ситайлом.

Напомним, недавно Соломия Витвицкая окрестила сынишку в монастыре и показала фото по этому случаю.

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