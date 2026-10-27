Витвицкая восхитила фото одномесячного сына и заговорила о детях мужа от предыдущих отношений

Соломия Витвицкая с мужем и сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая уже месяц в статусе мамы.

По случаю праздника маленького одномесячного Устима она организовала ему импровизированный фотосет. Для этого Соломия заказала праздничный тортик и показала несколько фото из материнских будней. В частности, как гуляет с малышом, развивает и переодевает его.

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Сын Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

И хоть лицо первенца ведущая пока не показывает, но она не скрывает эмоций счастья. Она призналась, что первый месяц в новом статусе был чрезвычайно познавательным и исполненным огромной любви.

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«Устиму — месяц. И сегодня были праздничные фотосессии и прогулки. Первый месяц знакомились друг с другом, знакомили сына с нашими друзьями, много ели — кто молоко, кто все, что удавалось перехватить между кормлениями. Понемногу привыкали, что нас уже трое. Узнавали друг друга, учились понимать без слов и открывали, сколько любви может уместиться к такому маленькому человеку», — написала Витвицкая.

Звезда обратилась к маленькому имениннику и чувственно поздравила его: «Один месяц, а кажется, Устим уже всегда был частью нашей жизни. Расти счастливым, наш мальчик. А мы будем учиться быть твоими родителями».

Соломия Витвицкая с сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Сын Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Кроме того, ведущая вспомнила свой день родов. Она показала смонтированные кадры своей подруги, где уже после родзала с сыном на руках ее счастливую везли в палату.

Более того, это впервые, когда Соломия не скрыла, что для ее мужа это уже третий ребенок. От предыдущих отношений он воспитывает двух малышей. Тем не менее, из кадров можно заметить, как счастлив Алексей Ситайло после родов Соломии.

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«Боже, как быстро летит время. Кажется, еще вчера ждали этого маленького чуда, а сегодня Устимчику уже месяц. Олекса стал папой в третий раз, а Соломия впервые познала счастье материнства. А маленький Устимчик стал чьей-то целой Вселенной!» — написала подруга ведущей, а та сделала репост сторис.

Соломия Витвицкая с сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Муж Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно Соломия Витвицкая ответила на упреки о суррогатном материнстве и правда ли носила накладной живот.

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