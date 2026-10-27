"Вівтар" в исполнении FIЇNKA учинил скандал: дети Гиги пригрозили судом, а звезда обвинила их во лжи

FIЇNKA, Степан Гига с семьей / © скриншот с видео

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Украинская певица FIЇNKA, которая похудела на 12 кг за месяц, публично выразила возмущение из-за ситуации вокруг песни «Вівтар» Степана Гиги.

Артистка заявила, что, несмотря на попытки договориться об официальном использовании композиции, ей так и не разрешили исполнять ее на сольных концертах. В то же время, по словам исполнительницы, представители семьи Гиги сообщали ей о судебном процессе против Никиты Киселева из-за этой песни, однако сам певец отрицает наличие такого дела.

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Так, скандал возник после вечера памяти Степана Гиги, где FIЇNKA исполнила его композицию «Вівтар». Выступление привлекло внимание слушателей, а фрагмент с исполнением начал распространяться в соцсетях. Певица захотела добавить песню в свой репертуар, однако, по ее словам, согласовать это с представителями наследников артиста не удалось.

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FIЇNKA / © скриншот с видео

Исполнительница рассказала, что после того, как запись с ее исполнением стала популярной в TikTok, она обратилась к семье Гиги с просьбой разрешить официальный релиз. FIЇNKA предложила распределить роялти поровну, однако, по ее словам, договоренность касалась только выпуска композиции, а исполнять ее вживую ей не разрешили.

«Я с радостью согласилась прийти на вечер памяти. Договоренность была такова: мы споем песню и ее нигде нельзя выпускать. Но я сняла одно видео в TikTok и оно завирусилось. Я обратилась к семье и попросила выпустить, разделить роялти 50 на 50 — это нормально. Они согласились, но только выпустить, а исполнять нельзя», — рассказала FIЇNKA в интервью Славе Демину.

FIЇNKA / © скриншот с видео

По словам певицы, ей неоднократно приходилось отказывать слушателям, которые просили спеть «Вівтар» на ее сольных концертах. Исключение сделала только однажды — на большом праздничном мероприятии в Ивано-Франковске. После этого, утверждает артистка, ее команде позвонили представители менеджмента Гиги и высказали претензии из-за нарушения договоренностей.

Отдельные вопросы у FIЇNKA возникли из-за истории с Никитой Киселевым, который также исполняет «Вівтар». По словам певицы, ей сообщали, что с артистом якобы «судятся» из-за использования композиции, но на самом же деле он продолжает выступать с хитом. В то же время она подчеркнула, что лично к Киселеву претензий нет, но полностью тогда не понимает ситуацию и чувствует, что ее «намахали».

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«К Никите Киселеву претензий ноль. Но он на этой песне карьеру сделал. Он рекламирует свои концерты под нее. А мне семья Гиги говорит, что они на него подали в суд за использование песни. То есть мне нельзя исполнять, потому что на меня тоже подадут. Я уважаю это. Никита же повсюду поет, а менеджмент продолжает говорить, что судится с ним. Меня намахали», — подчеркнула звезда.

FIЇNKA / © скриншот с видео

Никита Киселев отреагировал на слова FIЇNKA

После того как ситуация получила огласку, Никита Киселев обнародовал собственную позицию. Певец в Facebook заявил, что имеет все необходимые документы для использования песни «Вівтар», а ее релиз состоялся официально после согласования с правообладателем.

«Хочу раз и навсегда дать четкий ответ: все необходимые документы подписаны с правообладателем. Использование песни оформлено документально и осуществляется официально с соблюдением всех согласованных условий. По имеющимся у нас данным, по состоянию на сегодняшний день судебных дел по использованию мной песни „Вівтар“ не открыто и не может быть», — подчеркнул артист.

Он добавил, что уважает творчество Степана Гиги и его семью и призвал не распространять непроверенные сведения.

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Пост Никиты Киселева

В ответ FIЇNKA снова обратилась к теме в Threads. Она подчеркнула, что не обвиняет Киселева в незаконном использовании песни, однако возмущена тем, что, по ее словам, представители менеджмента Гиги сообщали ей о судебном процессе, существование которого певец отрицает.

«К Никите Кисильеву никаких вопросов нет и не было. Менеджмент Гиги, зачем говорить мне, что вы подали в суд на Никиту? Чтобы эта информация от меня не разнеслась по нашему шоу-бизнесу? Не вышло! Вы сознательно ввели меня в заблуждение с надеждой, что эта информация не выйдет в публичность. Вышла. Пусть несется. Я чувствую себя обманутой, потому что действительно искренне выполняла свое обещание. А вы меня нагло обманывали. Чтобы что?» — написала артистка и ответа пока не получила.

Пост FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Реакция звезд и пользователей на скандал FIЇNKA

К обсуждению присоединился блогер Николас Карма. Он рассказал, что после концерта памяти Степана Гиги также хотел выпустить собственную версию его песни «Достигають вишні», однако столкнулся с трудностями при согласовании.

По словам Кармы, он предлагал передать семье и авторам все роялти в обмен на разрешение официально выпустить композицию. В мае, утверждает блогер, дочь Степана Гиги Квитослава сообщила ему, что семье понравилась его версия, однако с релизом нужно подождать из-за судебных вопросов с Никитой Киселевым.

«А подают в суд на Никиту из-за того, что он незаконно выпустил песню „Вівтар“ и исполняет ее на концертах. И через определенный период вернутся к моему вопросу, чтобы мы все же смогли выпустить песню», — пересказал Карма слова, которые, по его утверждению, услышал во время разговора.

Николас Карма — пост в Threads / © instagram.com/nicolas_karma_official

В июле блогер, по его словам, повторно обратился к представителям семьи, но ответа не получил. Он отметил, что его версию «Достигають вишні» продолжали искать в Сети, однако договориться об официальном релизе так и не удалось.

После заявления FIЇNKA Карма предположил, что ему могли сообщать аналогичную информацию о суде против Киселева. Он поддержал певицу и призвал не винить ее в лжи, подчеркнув, что сам Киселев публично отрицает существование судебного дела.

Николас Карма — пост в Threads

Таким образом, ситуация вокруг исполнения песен Степана Гиги переросла в публичный спор о договоренностях по авторским правам и коммуникации с представителями семьи артиста. В то же время, окончательные объяснения менеджмента Гиги пока не прозвучали.

Напомним, недавно FIЇNKA ошеломила своими доходами и сколько денег ей принес хит «Афини».

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