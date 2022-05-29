КилимМен из Kalush Orchestra продает на аукционе свидание с собой

КилимМен из Kalush Orchestra продает на аукционе свидание с собой

Украинский брейкдансер Влад Курочка, заменивший МС КилимМена в группе Kalush Orchestra для выступления на "Евровидении-2022", выставил свидание с собой как лот на благотворительном аукционе.

Организаторы аукциона встреч собирают средства на укомплектование 77-го батальона сил ТРО ВСУ, находящегося в одной из горячих точек на Востоке.

Начальная цена лота составила 300 гривен. Каждый следующий шаг – 100 грн.

На момент публикации статьи пользователи предложили 600 гривен за встречу с танцовщиком.

Аукцион завершится 5 июня, а свидание с Владом состоится в онлайн-формате.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua собрала фото танцовщика Kalush Orchestra без маски. Юзеры называют Влада крашем всех украиночек.

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