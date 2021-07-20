Влад Топалов осуществил давнюю мечту Регины Тодоренко и довел ее до слез

Артист подарил любимой путешествие в Нью-Йорк.

Певец Влад Топалов осуществил давнюю мечту своей звездной жены Регины Тодоренко.

Так, артист подготовил любимой сюрприз, устроив путешествие в Нью-Йорк. Звезда, которая недавно отпраздновала 31-летие, до последнего не знала, куда летит с Владом. Уже в аэропорту любимый снял повязку с глаз жены и вручил желанные билеты на самолет. Ошарашенная знаменитость не могла сдержать слез. Об этом Тодоренко сообщила на своей странице в Instagram.

"Время рыцарей прошло. Пришло время настоящих мужчин, которые при всей своей силе и мужественности не боятся быть мягкими, нежными, любящими, которые не боятся сделать свою женщину счастливой", — написала Регина.

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Также звезда сообщила, что уже давно мечтала посетить Нью-Йорк. Ведь, несмотря на то, что Регина много путешествовала с тревел-шоу, ни разу не была именно в этом городе. Артистка поблагодарила избранника за сюрприз.

"Влад, ты исполняешь мои мечты, наполняешь мою жизнь редкими яркими красками. Казалось бы, чем можно удивить путешественника с опытом??? "Она уже весь мир облетела", — а вот и нет! Моя мечта — путешествие в Нью-Йорк, где я раньше не была. Могла ли я себе представить, что когда-то давно, заполняя список желаний в дневнике и чиркая ручкой на листке название "New York", Влад Топалов, кумир миллионов, станет моим мужем и подарит путешествие в город мечты", — добавила она.

Напомним, не так давно Регина Тодоренко шокировала изменениями во внешности за 13 лет. В начале карьеры певица выглядела забавно.

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