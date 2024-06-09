Влад Яма честно признался, чем зарабатывает на жизнь в Америке после выезда из Украины

Хореограф Влад Яма, который с начала полномасштабной войны с семьей уехал в США, рассказал о собственной работе.

Так, в фотоблоге танцовщик неожиданно вышел на связь с подписчиками и предложил ответить на интересующие вопросы. В частности, на один из таких Влад признался, что проживает в Майами, США. Также поделился, что не приостанавливал свою карьеру и сейчас преподает танцы в нескольких американских студиях, а также приватно у заказчиков.

"Майами. Преподаю частно в нескольких студиях. А иногда и в частных спортзалах дома у клиентов", - признался танцовщик.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Отметим, Влад Яма уже несколько лет живет в Америке. Впрочем, до сих пор часто публикует архивные фотографии из Украины и собирает много негативных комментариев. А недавно хореограф озадачил юзеров своей публикацией, в которой он заинтриговал своим "возвращением". Тогда некоторые допустили, что это может касаться его переезда обратно в Украину. Впрочем, вероятнее всего, речь шла именно о фотоблоге, потому что сейчас Яма начал активно постить сторис и делиться своими буднями в США, общаясь с фанами.

Напомним, недавно актер Дмитрий Ступка, который также уехал в США, признался, что ему приносит доход и куда в основном он тратит деньги.

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