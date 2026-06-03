Влад Яма, который живет в США, после длительного молчания резко отреагировал на кровавый удар РФ по Киеву

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official

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Хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабной войны поселился в США, неожиданно нарушил молчание после очередной российской атаки на Украину.

Артист опубликовал в соцсетях кадры с последствиями удара по Киеву, который произошел в ночь на 2 июня. Обычно танцовщик избегает публичных комментариев о войне и российских обстрелах. Именно поэтому его новая публикация привлекла особое внимание подписчиков. Яма не стал писать длинных обращений или объяснений. Вместо этого ограничился лишь несколькими словами.

«Йб*на русня», — так артист подписал видео разрушенных районов столицы, которое опубликовал в Instagram-истории.

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Публикация Влада Ямы / © instagram.com/vladyama_official

В то же время в последние годы Влад Яма редко вспоминает о событиях в Украине. После выезда за границу он в основном делится моментами из своей жизни в Америке, показывает профессиональные проекты, выступления и путешествия. Также хореограф активно развивает карьеру диджея и участвует в различных мероприятиях в США. Решение уехать из Украины артист ранее объяснял вопросами безопасности для своей семьи.

Публикации Влада Ямы / © instagram.com/vladyama_official

Сейчас Яма проживает в Майами. В свое время он проводил благотворительные танцевальные мастер-классы в поддержку Украины, однако впоследствии сосредоточился на работе за океаном. В то же время его деятельность неоднократно вызывала дискуссии среди украинцев, в частности из-за участия в мероприятиях, где присутствовали граждане РФ, и русскоязычные анонсы отдельных событий.

Старые публикации Влада Ямы / © instagram.com/vladyama_official

Отметим, в ночь на 2 июня Россия осуществила один из самых мощных комбинированных ударов по Киеву за последнее время. Враг атаковал столицу ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела погибли семь человек, еще 90 получили ранения, среди них — дети. Разрушениям подверглись жилые дома, медицинские учреждения, бизнес-центр, АЗС и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, недавно Ефросинина пряталась в метро, а рядом с домом Кота «прилет». Украинские звезды отреагировали на обстрел Киева.

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