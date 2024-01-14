Влад Яма намерен вернуться в Украину: "Верит, что без проблем будет жить в Киеве"

Хореограф Евгений Кот прокомментировал бегство своего коллеги Влада Ямы за границу в начале полномасштабной войны.

Участник "Танцев со звездами", ранее раскритиковавший Татьяну Денисову, на этот раз разнес Влада Яму. Кот отметил, что не понимает, почему танцор так поступил:

"Ну, что здесь комментировать? Человек не в стране, и я не понимаю, почему он так поступил. Могу предположить, что в какой-то момент испугался, но уже прошло много времени, большинство украинцев вернулось. И публичные, и непубличные – разные. Считаю, что медийные люди должны оставаться в стране, чтобы таким образом подавать пример другим, что нужно сплачиваться. А не убегать", — выразил свое мнение Евгений Кот, пишет oboz.ua

Женя Кот и Влад Яма

Также хореограф признался, что сейчас не следит за жизнью Влада Ямы. Лишь слышал о скандале с ним, когда он принял участие в вечеринке с русским названием. Кроме того, Евгений Кот заявил, что после окончания полномасштабной войны Яма намерен вернуться в Украину. Однако Евгений не уверен, что Яме это удастся так легко сделать:

"Что здесь скажешь: некоторые из уехавших оказались сейчас немного оторванными от нашей нынешней реальности. Мне кажется, что Влад до сих пор думает, что когда война закончится, он вернется в Украину. И все в его жизни будет так же, как и ранее.Где-то полгода назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" того, что случилось, думает, что если организует какие-то собрания для ВСУ, донатит сам – то этого достаточно", - рассказал Кот.

Он также вспомнил слова Ямы, который ранее говорил, что боится за свою семью. В таком случае Кот посоветовал коллеге оставить жену и сына в безопасном месте, а самому вернуться и делать что-нибудь серьезное здесь для нашей победы.

Напомним, на днях Евгений Кот растрогал, как жена Наталья сообщила ему о долгожданной беременности. Пара пыталась завести ребенка четыре года.

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