Влад Яма нарвался на критику в Сети после фото в стиле "Спасателей Малибу" на пляже Майами

Танцор написал, что участвует в благотворительном аукционе.
Украинский хореограф Влад Яма столкнулся с критикой в социальных сетях после нового поста.
Танцор поделился с поклонниками в Instagram новой фотографией. На ней Яма повторил образ героев из известного американского сериала "Спасатели Малибу" и показал, как бежит по пляжу в красных шортах со спасательной доской. Также Влад добавил геолокацию с отметкой Майами, штата Флорида.
Под фото хореограф написал о том, что участвует в благотворительном мероприятии и предлагает фанам принять участие в аукционе, средства которого пойдут на нужды ВСУ. Так, Яма предложил сразу 14 лотов, среди которых занятия танцев от него или возможность пригласить хореографа на ваш праздник.
Впрочем, пользователи Сети все равно возмутились тем, что Влад еще в начале полномасштабной войны уехал из Украины в США и пока не планирует возвращаться. Под фото танцора появились комментарии с критикой: "Где вы есть?", "А в это время на войне гибнут лучшие...", "Тоже встреча в Майами будет?", "Ну да, только элита может помочь за границей "Вернуться в Украину не планируете?".
В комментариях за Яму решила вступиться его жена, Лилия. Она призвала хейтеров прекратить осуждать людей, не зная ситуации.
"Никто не вправе осуждать право выбора каждого из нас! Не судите, чтобы и вас не судили. Никто не знает обстоятельств каждого…", — написала жена Ямы.
Напомним, ранее Влад Яма рассказал, какую сумму помог собрать на нужды ВСУ в США.
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