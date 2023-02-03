Влад Яма нарвался на критику в Сети после фото в стиле "Спасателей Малибу" на пляже Майами

Украинский хореограф Влад Яма столкнулся с критикой в социальных сетях после нового поста.

Танцор поделился с поклонниками в Instagram новой фотографией. На ней Яма повторил образ героев из известного американского сериала "Спасатели Малибу" и показал, как бежит по пляжу в красных шортах со спасательной доской. Также Влад добавил геолокацию с отметкой Майами, штата Флорида.

Под фото хореограф написал о том, что участвует в благотворительном мероприятии и предлагает фанам принять участие в аукционе, средства которого пойдут на нужды ВСУ. Так, Яма предложил сразу 14 лотов, среди которых занятия танцев от него или возможность пригласить хореографа на ваш праздник.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Впрочем, пользователи Сети все равно возмутились тем, что Влад еще в начале полномасштабной войны уехал из Украины в США и пока не планирует возвращаться. Под фото танцора появились комментарии с критикой: "Где вы есть?", "А в это время на войне гибнут лучшие...", "Тоже встреча в Майами будет?", "Ну да, только элита может помочь за границей "Вернуться в Украину не планируете?".

В комментариях за Яму решила вступиться его жена, Лилия. Она призвала хейтеров прекратить осуждать людей, не зная ситуации.

"Никто не вправе осуждать право выбора каждого из нас! Не судите, чтобы и вас не судили. Никто не знает обстоятельств каждого…", — написала жена Ямы.

Напомним, ранее Влад Яма рассказал, какую сумму помог собрать на нужды ВСУ в США.

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