Влад Яма нарвался на очередной хейт "бесстрессовым" видео, на котором танцует

Хореограф Влад Яма, который с начала полномасштабной войны с семьей уехал в США, продолжает вызывать вопросы у поклонников.

Довольно часто из-за своих постов артист нарывается на хейт. Поскольку у многих пользователей создается впечатление, будто Яма живет в параллельной реальности, где нет войны.

Вот и новый пост хореографа в Instagram вызвал у пользователей много вопросов, оставшихся без ответа. В фотоблоге Влад Яма разместил короткое видео с танцзала, где он показывает некоторые танцевальные па. И все это артист делает под композицию "No stress" (без стресса – англ., прим. ред.).

Влад Яма поделился видео, где танцует, и нарвался на хейт

Впоследствии Яма опубликовал еще несколько положительных кадров, подписавших "все будет хорошо у каждого из нас".

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Поклонники были в очередной раз озадачены поведением хореографа:

Влад, вы существуете где-то в параллельной реальности?

И это такой контент в первую годовщину освобождения Херсона? Вам как публичному человеку больше нечем поделиться и что сказать?

Очень разочарована вашим поведением

Напомним, ранее украинский хореограф, который сейчас служит в ВСУ, Дмитрий Дикусар резко высказался об отъезде Влада Ямы из Украины во время войны. Также защитник признался, вышел бы с Ямой на один паркет.

Читайте также: