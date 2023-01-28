Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Влад Яма назвал сумму, которую помог собрать на нужды ВСУ во время благотворительного аукциона в США

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1683
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Влад Яма назвал сумму, которую помог собрать на нужды ВСУ во время благотворительного аукциона в США

Фото: instagram.com/vladyama_official

Танцор выступил на мероприятии в качестве диджея.

Хореограф Влад Яма назвал большую сумму, которую помог собрать на нужды украинских защитников во время благотворительного аукциона в США.

Вместе со своей женой Лилией и другими известными украинцами, в частности актером Дмитрием Ступкойи бизнесменом Евгением Черняком, танцор принял участие в мероприятии Ukrainian Winter Festival. На благотворительном вечере удалось собрать более 345 тысяч гривен.

© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

На своей странице в Instagram Яма поделился фотографиями по аукциону, на котором выступал в качестве диджея, и рассказал, куда пойдут заработанные средства.

© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official
© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

"Ярко, масштабно и полезно! 9400 долларов с аукциона на авто для 46 отдельной аэромобильной десантно-штурмовой бригады, 1 батальон 1 рота 2 взвод. Бахмут и Соледар…", — поделился Яма.

© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

Напомним, что в начале полномасштабной войны Влад Яма вместе с женой и сыном уехал за границу. Сейчас хореограф находится в США, где участвует в благотворительных мероприятиях в поддержку Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1683
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация