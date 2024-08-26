Влад Яма неожиданно обратился к Родине после ракетного обстрела Украины

Хореограф Влад Яма, который во время полномасштабной войны с семьей проживает в США, обратился к Украине.

Так, сегодня, 26 августа, после очередного продолжительного обстрела Россией украинских городов знаменитость опубликовал сторис, где упомянул о Родине. В частности после ракетной опасности он выразил свои переживания за родную землю и опубликовал фото. Правда, на фотографии сквозь тонированное окно машины, вероятно, виднеется заграничный закат.

"Страна, держись", — написал хореограф.

Влад Яма отреагировал на российские обстрелы Украины 26 августа / Фото: instagram.com/vladyama_official

Тем временем Влад Яма все чаще выходит на связь с фанами и делится своей рутинной жизнью за границей. В частности, знаменитость недавно рассказывал, что продолжает развивать свою карьеру танцовщика и преподает хореографию частно и в группах в нескольких американских студиях. Также время от времени шоумен делится, что вместе с семьей принимает участие в благотворительных мероприятиях.

Напомним, недавно 40-летний украинский ведущий Григорий Решетник высказался, почему он не может быть мобилизован во время войны, несмотря на то, что у него нет брони.

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