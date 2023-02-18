Влад Яма нежно поздравил жену с днем рождения и показал архивные фото вместе: "Моя неповторимая"

Хореограф Влад Яма нежно обратился к жене Лилии в день ее рождения 18 февраля.

В праздничный день танцор посвятил любимое сообщение в Instsgram, в котором пообещал, что будет делать все ради ее улыбки. Также Влад поделился забавным фото Лилии с домашним любимцем.

Лилия Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

"С днем рождения, моя единственная и неповторимая! С днем рождения, любимая! Буду делать все, чтобы ты улыбалась каждый день! Пусть все наши большие планы сбудутся! Какое это счастье быть вместе… Любим!", — написал Яма.

Фото: instagram.com/vladyama_official

А вот в сторис танцор вспомнил радостные моменты с женой и их путешествия. Яма показал архивные фотографии вместе с Лилией.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Фото: instagram.com/vladyama_official

"Где мы только не были и чего только не делали", – подписал кадры хореограф.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Фото: instagram.com/vladyama_official

Напомним, недавно Влад Яма попал в скандал после своей фотографии в стиле "спасателя Малибу" на пляже в Майами. Жена хореографа не осталась в стороне и поддержала мужа.

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