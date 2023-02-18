Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Влад Яма нежно поздравил жену с днем рождения и показал архивные фото вместе: "Моя неповторимая"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1059
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Влад Яма нежно поздравил жену с днем рождения и показал архивные фото вместе: "Моя неповторимая"

Влад Яма с женой / Фото: instagram.com/vladyama_official

Танцор поделился теплыми воспоминаниями с любимой.

Хореограф Влад Яма нежно обратился к жене Лилии в день ее рождения 18 февраля.

В праздничный день танцор посвятил любимое сообщение в Instsgram, в котором пообещал, что будет делать все ради ее улыбки. Также Влад поделился забавным фото Лилии с домашним любимцем.

Лилия Яма / © instagram.com/vladyama_official
Лилия Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

"С днем рождения, моя единственная и неповторимая! С днем рождения, любимая! Буду делать все, чтобы ты улыбалась каждый день! Пусть все наши большие планы сбудутся! Какое это счастье быть вместе… Любим!", — написал Яма.

© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

А вот в сторис танцор вспомнил радостные моменты с женой и их путешествия. Яма показал архивные фотографии вместе с Лилией.

© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official
© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

"Где мы только не были и чего только не делали", – подписал кадры хореограф.

© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official
© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

Напомним, недавно Влад Яма попал в скандал после своей фотографии в стиле "спасателя Малибу" на пляже в Майами. Жена хореографа не осталась в стороне и поддержала мужа.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1059
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация