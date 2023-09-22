Влад Яма нежно поздравил жену с годовщиной бракосочетания и показал архивные фото со свадьбы

Хореограф Влад Яма впервые за долгое время поделился новой публикацией в своих соцсетях.

На своей странице в Instagram танцор поделился архивной фотографией со своей женой Лилией в день их годовщины. Звездные супруги в браке уже девять лет и сегодня, 22 сентября, отпраздновали очередную годовщину.

На счастливом архивном фото улыбающиеся Влад и Лилия позировали в красивых нарядах на фоне арки, украшенной цветами. Яма не мог удержать радостных эмоций от того, что они с любимой наконец-то стали официальной семьей.

"Девять лет официального счастья", – нежно подписал фото Яма.

Влад Яма с женой / Фото: instagram.com/vladyama_official

Напомним, что сейчас танцор вместе с женой и сыном Леоном находятся в Соединенных Штатах. Семья уехала из Украины в начале полномасштабной войны и сейчас строит свою жизнь там.

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