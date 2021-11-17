Влад Яма обнародовал архивное фото с молодым Зеленским и Могилевской

Хореограф вспомнил времена своего участия в "Танцах со звездами".

Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма вспомнил о начале своей карьеры на ТВ.

На странице в Instagram знаменитость разместил архивный кадр, сделанный еще во время его участия в танцевальном проекте в 2006 году. Тогда Яма танцевал с певицей Натальей Могилевской и занял второе место. Первое тогда завоевала пара экс-руководителя студии "Квартал 95", а ныне президента Украины Владимира Зеленского и его партнерши Алены Шоптенко.

instagram.com/vladyama_official

На фотографии 15-летней давности Яма предстает вместе с молодыми Зеленским, Могилевской, Козловским и многими другими. Как объяснил Влад, этим снимком он хотел поздравить всех с праздником:

"Поздравляю с Днем работника радио, телевидения и связи Украины! Выходит, и мой профессиональный праздник. На фото год 2006, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране", — прокомментировал Яма.

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