Влад Яма оказался под капельницей после ужина в столичном ресторане

Влад Яма оказался под капельницей после ужина в столичном ресторане

Артисту стало плохо прошлой ночью.

Известный украинский хореограф Влад Яма оказался под капельницей.

Соответствующим снимком поделилась жена артиста Лилия. В своих Instagram-stories избранница судьи "Танцев со звездами" опубликовала фото, где видна рука хореографа с катетером в вене.

instagram.com/vladyama_official

"Вчера "веселая" ночь была. Слава Богу, все хорошо уже", — написала Яма.

Вскоре в своем фотоблоге Влад поделился, что вчера вечером он встретился с давним другом, с которым знаком 20 лет. Компания пошла в ресторан, где поужинала.

instagram.com/vladyama_official

После встречи Влад вернулся домой и лег спать. Впрочем, через час проснулся от того, что ему "давило на глаза".

instagram.com/vladyama_official

Артист решил никого не будить и самостоятельно доехать до больницы. Но через 5 минут почувствовал дискомфорт в горле.

"Потом почувствовал, что горло также отекает... Дышать становится некомфортно...", — рассказал звезда.

instagram.com/vladyama_official

Знаменитость вызвал "скорую". Как оказалось, в Ямы случился отек Квинке — острая аллергическая реакция организма.

instagram.com/vladyama_official

Хореографу ввели адреналин и антигистаминные препараты.

Также Яма узнал причину, почему же у него произошла такая аллергическая реакция. Как оказалось, в меню ресторана, где ужинал танцовщик с семьей и другом, была указана карамель, а в итоге положили мед, на которую у звезды аллергия.

"В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка может стоить жизни", — сообщил артист.

instagram.com/vladyama_official

Напомним, Анна Седокова озадачила фанов опухшим лицом и красными пятнами на теле. Артистка заболела крапивницей во время отдыха в Греции.

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