Влад Яма опозорился, найдя на мусорке в США "помощь" для украинских защитников

Танцовщик и хореограф Влад Яма все больше удивляет украинцев.

Далеко не все понимают намерения и информацию, которую артист представляет в своих соцсетях. Очередной пост в Instagram не стал исключением. Так, на днях Яма в сторис своего фотоблога разместил кадр, где изображен на улице с чемоданом.

Как сообщил в описании под видео Яма, он нашел этот чемодан на мусорнике у своих соседей и уже определил его судьбу – танцор заявил, что это будет помощь для украинских бойцов:

"Нет, это не воровство. Выбросили соседи, но поедет к нашим героям и не пустая", — похвастался Влад Яма.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Однако юзеров скорее возмутила, чем порадовала эта новость: "у него вообще ум есть?", "что-то странное происходит с Владом Ямой", "он будто в параллельной реальности живет, уже не позорился бы", "думаю, наши защитники будут очень рады такой "помощи".

Напомним, ранее Владу Яме пришлось оправдываться за свое неудачное фото в соцсети. Пользователи захейтили танцора из-за кадра, где он предстал с обнаженным торсом.

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