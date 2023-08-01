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Влад Яма ответил, стыдно ли ему за выезд за границу во время войны

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Влад Яма ответил, стыдно ли ему за выезд за границу во время войны

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Танцор в начале полномасштабной войны уехал в США и ни разу не возвращался в Украину.

Украинский хореограф Влад Яма ответил на критику в Сети и признался, стыдно ли ему за выезд за границу во время войны в Украине.

С начала российского вторжения танцор получает немало хейта из-за того, что находится с семьей в США. Каждый пост Влада Ямы сопровождается гневными комментариями и упреками. В частности, недавно у хореографа спросили, бывает ли ему стыдно за решение уехать из страны во время войны. Влад Яма решил ответить на вопросы и добавил тег со словом "регулярно".

Комментарии под постом Влада Ямы / © instagram.com/vladyama_official
Комментарии под постом Влада Ямы / Фото: instagram.com/vladyama_official

Также танцора упрекнули, что он не возвращается в Украину, ведь боится попасть на фронт. На это Яма ответил, что будет прислушиваться только к претензиям украинских военных: "Здесь уже прислушиваюсь исключительно к военным, извините".

Комментарии под постом Влада Ямы / © instagram.com/vladyama_official
Комментарии под постом Влада Ямы / Фото: instagram.com/vladyama_official

Напомним, Влад Яма с женой и сыном уехал в США уже во время полномасштабной войны. Танцор ни разу не возвращался в Украину. Правда, время от времени хореограф реагирует на обстрелы украинских городов и поселков российскими оккупантами и публикует об этом посты. Кроме того, Яма показывает, как проводит время в США. Недавно танцор наткнулся на очередной хейт, когда показался на фоне скалистых пейзажей и отметил, что не оглядывается на прошлое, а смотрит только в будущее.

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Дата публикации
Просмотры
2890
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