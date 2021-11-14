Влад Яма ответил, вернется ли в следующем сезоне "Танцев со звездами" на паркет как участник

Влад Яма ответил, вернется ли в следующем сезоне "Танцев со звездами" на паркет как участник

Судья вышел на паркет с Дмитрием Каднаем и Алиной Ли.

Только что на телеканале 1+1 начался 11 прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Первыми на паркет вышли Дмитрий Каднай и Алина Ли. К слову, сегодня участники танцуют с судьями. Вместе с участниками исполнил танго Влад Яма.

Влад Яма, Дмитрий Каднай и Алина Ли / instagram.com/tanci1plus1

В частности, после танца Юрий Горбунов спросил судью, скучает ли он по паркету, ведь танцовщик ранее также был участником проекта. Впрочем, Влад ответил, что в судейском кресле ему лучше.

Также ведущий спросил хореографа, готов ли он выйти в следующем сезоне на паркет как участник.

"Если Зеленский вернется, то и я", – коротко ответил Влад.

Кстати, Дмитрий Каднай и Алина Ли получили за свое выступление 29 балов.

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