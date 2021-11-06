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Влад Яма похвастался роскошным отдыхом на Мальдивах с женой и сыном

Влад Яма похвастался роскошным отдыхом на Мальдивах с женой и сыном

Влад Яма с женой и сыном / instagram.com/vladyama_official

Хореограф показал живописное видео.

Украинский хореограф на главный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма в перерыве между эфирами решил отдохнуть.

Так, знаменитость вместе с женой Лилией и сыном Леоном полетели на Мальдивы. Там семья записала красочное видео с террасы своего номера. В ролике артист с родными показал виды и их номер, расположенный на воде с собственным мини-бассейном и выходом к океану.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

"Еще одна страна, еще одно открытие и всегда в кругу самых родных... Уже пообещали друг другу, что обязательно вернемся сюда", – поделился мыслями Яма.

В ответ пользователи написали в комментариях, что семья Влада – пример для них.

  • Ваша семья – всем пример
  • Влад, вы очень красивая пара, счастье вам, добра, и взаимопонимания!
  • Как вы подходите друг другу. Красавцы
  • Вы самые лучшие

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