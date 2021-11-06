Влад Яма похвастался роскошным отдыхом на Мальдивах с женой и сыном

Хореограф показал живописное видео.
Украинский хореограф на главный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма в перерыве между эфирами решил отдохнуть.
Так, знаменитость вместе с женой Лилией и сыном Леоном полетели на Мальдивы. Там семья записала красочное видео с террасы своего номера. В ролике артист с родными показал виды и их номер, расположенный на воде с собственным мини-бассейном и выходом к океану.
"Еще одна страна, еще одно открытие и всегда в кругу самых родных... Уже пообещали друг другу, что обязательно вернемся сюда", – поделился мыслями Яма.
В ответ пользователи написали в комментариях, что семья Влада – пример для них.
- Ваша семья – всем пример
- Влад, вы очень красивая пара, счастье вам, добра, и взаимопонимания!
- Как вы подходите друг другу. Красавцы
- Вы самые лучшие
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