Влад Яма показал, как проводит время в США и наткнулся на очередной хейт

Комментаторы снова раскритиковали артиста.
Украинский хореограф Влад Яма снова столкнулся с жесткой критикой в Сети.
На своей странице в Instagram танцор поделился новыми фотографиями, сделанными во время путешествий по Соединенным Штатам, где он живет с семьей.
Яма позировал в яркой футболке на фоне скалистых пейзажей. А в подписи шоумен поделился своим мнением о будущем.
"Не каждый может смотреть в будущее, не оглядываясь назад", — подписал фото Влад.
Однако публикация танцора вызвала волну негативных комментариев со стороны подписчиков. Большинство поклонников Влада не может смириться с тем, что он уехал в Украину во время войны и возмущается, что он продолжает демонстрировать беззаботную жизнь за границей во время полномасштабного вторжения.
- При первой опасности покинул страну вместо того, чтобы быть на месте!
- Хватит ли смелости потом вернуться в Украину?
- Заработал деньги в Украине, чтобы бежать за границу!
- Властей, по какой причине вы уехали? Расскажите подробно!
- Ребята на передовой не могут уйти в отпуск! А они ездят куда им вздумается!
Впрочем, как написал сам Влад, у своих стороз, он удаляет негативные комментарии со своей страницы и старается не обращать на них внимание.
Напомним, что на днях супруга Влада Ямы показала, как отдыхает с сыном в Аризоне.
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