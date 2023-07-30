Влад Яма показал, как проводит время в США и наткнулся на очередной хейт

Украинский хореограф Влад Яма снова столкнулся с жесткой критикой в Сети.

На своей странице в Instagram танцор поделился новыми фотографиями, сделанными во время путешествий по Соединенным Штатам, где он живет с семьей.

Яма позировал в яркой футболке на фоне скалистых пейзажей. А в подписи шоумен поделился своим мнением о будущем.

"Не каждый может смотреть в будущее, не оглядываясь назад", — подписал фото Влад.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Однако публикация танцора вызвала волну негативных комментариев со стороны подписчиков. Большинство поклонников Влада не может смириться с тем, что он уехал в Украину во время войны и возмущается, что он продолжает демонстрировать беззаботную жизнь за границей во время полномасштабного вторжения.

При первой опасности покинул страну вместо того, чтобы быть на месте!

Хватит ли смелости потом вернуться в Украину?

Заработал деньги в Украине, чтобы бежать за границу!

Властей, по какой причине вы уехали? Расскажите подробно!

Ребята на передовой не могут уйти в отпуск! А они ездят куда им вздумается!

Впрочем, как написал сам Влад, у своих стороз, он удаляет негативные комментарии со своей страницы и старается не обращать на них внимание.

Напомним, что на днях супруга Влада Ямы показала, как отдыхает с сыном в Аризоне.

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