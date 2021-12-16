Влад Яма показал, как выглядел с волосами: "С конкурса красоты"

Звезда поделился архивным фотоснимком.

Поклонники украинского хореографа, судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы даже не могут представить, как он выглядел с волосами.

Впрочем, звезда не всегда был лысым. В юности у известного танцовщика была русая шевелюра. В сторис на своей странице в Instagram звезда показала архивное фото, на котором изображен с волосами.

Влад Яма с волосами / instagram.com/vladyama_official

"С конкурса красоты", — пошутил Влад.

К слову, за эти годы внешность хореографа сильно изменилась. Он побрил свои волосы. Влад уже много лет не изменяет себе и ходит лысым. Кроме того, звезда стал ухаживать за своими бровями. Также танцовщик отрастил себе легкую щетину, что придало его образу брутальности.

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