Влад Яма показал редкое фото со свадьбы в Киеве и рассказал об особом празднике в семье

Хореограф Влад Яма и его жена Лилия празднуют годовщину бракосочетания.

Так, в своем фотоблоге танцовщик опубликовал совместное фото с возлюбленной, сделанное во время их свадьбы. На архивном изображении молодожены окрыленные счастьем танцуют сразу после женитьбы. В подписи фото Яма отметил, что сегодня, 22 сентября, они с супругой празднуют оловянную свадьбу.

"Я влюблен. Официально – 10 лет", — написал Влад.

Влад Яма с женой / Фото: instagram.com/vladyama_official

К слову, Лилия Яма уже отреагировала на пост звездного мужа и в ответ написала: "Навсегда".

Кроме того, в комментариях другие пользователи также поздравили пару с особым праздником и оставили много пожеланий:

Поздравляю. Пусть любовь цветет с каждым днем

Поздравляю Вас! Любви еще на долгие годы

Вы невероятно красивые и с такой мощной энергией. Поздравляю вас

Поздравляю, много-много вам лет в любви, счастье и благополучии

Напомним, сейчас семья Влада Ямы проживает в США. Танцовщик недавно делился, чем и как помогает Украине за границей. Более того, знаменитость даже назвал круглую сумму, которую перечислил на помощь разрушенной оккупантами детской больницы "Охматдет".

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