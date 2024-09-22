Влад Яма показал редкое фото со свадьбы в Киеве и рассказал об особом празднике в семье

Артист с женой поделился радостным мгновением.
Хореограф Влад Яма и его жена Лилия празднуют годовщину бракосочетания.
Так, в своем фотоблоге танцовщик опубликовал совместное фото с возлюбленной, сделанное во время их свадьбы. На архивном изображении молодожены окрыленные счастьем танцуют сразу после женитьбы. В подписи фото Яма отметил, что сегодня, 22 сентября, они с супругой празднуют оловянную свадьбу.
"Я влюблен. Официально – 10 лет", — написал Влад.
К слову, Лилия Яма уже отреагировала на пост звездного мужа и в ответ написала: "Навсегда".
Кроме того, в комментариях другие пользователи также поздравили пару с особым праздником и оставили много пожеланий:
- Поздравляю. Пусть любовь цветет с каждым днем
- Поздравляю Вас! Любви еще на долгие годы
- Вы невероятно красивые и с такой мощной энергией. Поздравляю вас
- Поздравляю, много-много вам лет в любви, счастье и благополучии
Напомним, сейчас семья Влада Ямы проживает в США. Танцовщик недавно делился, чем и как помогает Украине за границей. Более того, знаменитость даже назвал круглую сумму, которую перечислил на помощь разрушенной оккупантами детской больницы "Охматдет".
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