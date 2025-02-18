Влад Яма показал свою жену за границей и публично обратился к ней

Хореограф Влад Яма, который во время войны проживает с семьей в США, поздравил жену с праздником.

Сегодня, 18 февраля, Лилия Яма отмечает день рождения. В праздничный день Яма в своем фотоблоге опубликовал новое фото возлюбленной и адресовал ей ряд теплых слов и выразил искренние чувства. Правда, хореограф не мог определиться с языком для поздравлений и сделал это сразу на английском, украинском и русском.

Жена Влада Ямы / Фото: instagram.com/vladyama_official

"Ты мое чудо! С днем ​​рождения, любовь! Большое спасибо за все прекрасное и хорошое, что ты делаешь в этом мире! Спасибо за то, что ты есть в этом мире! Ты даришь счастье и свет всем вокруг. Горжусь тобой и твоими успехами! Просто не забывай, что ты – самая лучшая!" – написал Влад.

Именинница, в свою очередь, уже отреагировала на такой пост мужа. В комментариях она выразила свои радостные эмоции: "Плачу, потому что счастлива! Любовь – наша суперсила". Кроме того, Лилия показала подарок, полученный от Ямы – большой букет роз. А также упомянула об Украине, добавив эмоджи украинского флага под публикацией избранника.

Жена Влада Ямы / Фото: instagram.com/vladyama_official

Жена Влада Ямы / Фото: instagram.com/vladyama_official

Напомним, недавно кулинар Владимир Ярославский сообщил о семейном положении и официально подтвердил его документом.

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